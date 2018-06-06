TSK, uçağıyla organ bekleyen hastanın yardımına koştu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile Zonguldak’taki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

KARA KUVVETLERİ'NİN UÇAĞIYLA İSTANBUL'A TAŞINDI

Zonguldak’ta iple kendini asarak intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki İlkay T., 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile İstanbul’da bulunan bir hastaya nakil edilmek üzere götürüldü.