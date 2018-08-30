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TSK'da rütbe terfi töreni

Orgeneralliğe terfi eden İsmail Metin Temel, yeni rütbe işaretlerini Milli Savunma Bakanı Akar'ın elinden aldı.

AA | 30.08.2018 - 10:54..
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TSK'da rütbe terfi töreni

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubaylara yeni rütbe işaretleri Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle verildi.

Atatürk Kültür Sitesi'ndeki tören kuvvet komutanları ve bakan yardımcılarının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yerlerini almasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşu sonrasında salondakilere hitap eden Milli Savunma Bakanı Akar, önemli ve anlamlı bir günde subay ve astsubaylarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

"TERFİ ETMEK KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL..."

Bir üst rütbeye terfi etmenin tüm askerler için önemli ve heyecan verici olduğunu belirten Akar, "Terfi etmek sadece kağıt üzerinde değil, çalışmakla, alın teriyle bazen kanla, gözyaşıyla büyük bir emekle varılan bir sonuç. Onun için son derece önemli ve anlamlı." diye konuştu.

Terfilerin en etkin, adaletli şekilde gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Terfi etmenin sorumlulukları da artırdığını bilmeniz lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz ve ülkemizin terfi edenlerden beklentisi her rütbeyle daha da artmaktadır." dedi.

TSK'da rütbe terfi töreni

KORGENERAL İSMAİL METİN TEMEL

Konuşmaların ardından Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile orgeneralliğe terfi eden 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'in rütbe işaretleri Milli Savunma Bakanı Akar tarafından, terfi eden diğer subay ve astsubayların rütbe işaretleri ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları tarafından verildi.

TSK'da rütbe terfi töreni

İsmail Metin Temel, orgeneralliğe yükseltildi VİDEO

20 GENERAL/AMİRAL, 131 SUBAY VE 27 ASTSUBAYA YENİ RÜTBE

Tören kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında terfi eden 20 general/amiral, 131 subay ve 27 astsubay yeni rütbe işaretlerini aldı.

TSK'da rütbe terfi töreni

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