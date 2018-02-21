TSK'dan Afrin'de sivillere sağlık desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na başarılı bir şekilde devam ediyor.

TSK'DAN ŞEFKAT ELİ

TSK'ya bağlı askeri doktorlar, Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca hastayı muayene etti.

SİVİLLERE İNSANİ YARDIM

Muayene sırasında Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da tercümanlık yaptı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmıştı. TSK ve ÖSO, terör örgütlerinden arındırılan bölgelerde sivillere insani yardım da ulaştırıyor.