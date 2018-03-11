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TSK'dan Afrin'e insani yardım

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere ilk yardım yaptı.

AA | 11.03.2018 - 21:43..
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TSK'dan Afrin'e insani yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan bölgelerde insani yardım malzemesi ve ilk yardım çalışmalarını sürdürüyor.

YARALI TERÖRİSTLER TEDAVİ EDİLDİ

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırılan Boçite Dağı'nda yaralanan teröristlere, dün ele geçirilen Kifar Zeit köyünde ilk yardım yaptı.

TSK'dan Afrin'e insani yardım

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Yaralı teröristler, daha sonra zırhlı ambulans ile yurt içine sevk edildi. TSK, terörden arındırılan Kafer Safran meskun mahallinden Hasırki bölgesine götürülen sivillere de insani yardım malzemesi dağıttı.

TSK'dan Afrin'e insani yardım

TSK'dan Afrin'e insani yardım

TSK'dan Afrin'e insani yardım

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