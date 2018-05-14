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TSK'dan denizlerde 'Beyaz Fırtına' tatbikatı

Donanma Komutanlığının sevk ve idaresinde, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de 25 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat başladı.

AA | 14.05.2018 - 10:59..
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TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 25 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat, Donanma Komutanlığının sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

HARBE HAZIRLIK TATBİKATI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca iki yılda bir icra edilen tatbikat, katılan birlik/komutanlıkların görev fonksiyonlarına yönelik harekat imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmeyi ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

TSK'dan denizlerde 'Beyaz Fırtına' tatbikatı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılacağı tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca deniz hedeflerine fiili güdümlü mermi (füze) ve top atışları yapılacak.

GEMİLER ZİYARETE AÇILACAK

Tatbikata iştirak eden gemiler, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Dikili, Foça, Uzunada, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Aksaz, Fethiye ve Antalya limanlarına ziyaretler gerçekleştirecek.

Limanlarda halkın ziyaretine açılacak gemilerde şehit aileleri ile gaziler misafir edilecek.

TSK'dan denizlerde 'Beyaz Fırtına' tatbikatı

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