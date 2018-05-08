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TSK'dan Ege'de helikopterli savaş tatbikatı

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine ait helikopterler, Ege'de Efes 2018 tatbikatında görsel bir şölene imza attı.

AA | 08.05.2018 - 14:20..
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TSK'dan Ege'de helikopterli savaş tatbikatı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yapılan Efes 2018 tatbikatı nefes kesen görüntülere sahne oldu. Tatbikatta Türkiye savunmasının yeni zırhlı araçlarının yanı sıra helikopterler de tanıtıldı.

Olası bir saldırı anı için denizden helikopterle yapılan tatbikat görkemli bir gösteriyle sona erdi. Burada T-129 Atak, Chinhook, Cougar, UH helikopterleri yer aldı. Komşu Yunanistan karşı yakadan bu muhteşem gösteriyi izleme şansına sahip oldu.

Efes 2018 tatbikatında çıkarma şovu-VİDEO

TAARUZ HELİKOPTERİ T-128 ATAK

Tatbikatta yer alan T-129 ATAK helikopteri, ağır silah yükü ile zorlayıcı "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olan T129 ATAK Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla üretildi. Yerli helikopterimiz tatbikatın göz bebeği oldu.

TSK'dan Ege'de helikopterli savaş tatbikatı

HELİKOPTERLER ARKA ARKAYA UÇTU

Gösteri sırasında 30'dan fazla helikopterin arka arkaya uçtuğu görüldü. Bunun yanında tatbikata gemiler de destek verdi.

TSK'dan Ege'de helikopterli savaş tatbikatı

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