taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.984
USD
3,5378
EURO
4,0672
ALTIN
140,91
PETR
49,9800

TSK'dan Kandil'e bombardıman

Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Kandil'e hava harekatı düzenledi: 4 terörist öldürüldü.

20.07.2017 - 16:03
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine geçit vermeden, başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgeleri ile yurtiçindeki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınağın imha edildiğini açıkladı.

SON 2 GÜNDE 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda Tunceli Pülümür'de 6 Hakkari'de 3, Ağrı'da 2, Tunceli Mazgirt'te 2 ve Kandil bölgesinde 4 olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.

İlginizi Çekebilir
Şehit öğretmenin babası: Devletimle gurur duyuyorum
PKK tarafından 16 Haziran'da kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, acılarını dindirmeye çalışıyor.
Cinsel istismar şüphelisi yakalandı
Manisa'da, parktaki kız çocuklarına porno izlettiği ve bir kız çocuğunu kaçırmak istediği gerekçesiyle 36 yaşındaki A.A. gözaltına alındı.
Kaçak işçi çalıştıran lokantaya 26 bin lira para cezası
Edirne'nin Keşan ilçesinde yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştırdığı belirlenen lokantaya 26 bin 544 lira para cezası kesildi.
Muş'taki göçerlerin yayla yaşamı
Muş'taki yaylalara çıkan göçerlerin teknolojiden uzak, zorlu ancak bir o kadar renkli yaşamları dikkati çekiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

562
PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

131
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

96
Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

92
Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

153
Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

63
Büyükada toplantılarında konuşulanlar ortaya çıktı

Büyükada toplantılarında konuşulanlar ortaya çıktı

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM