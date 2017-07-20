TSK'dan Kandil'e bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine geçit vermeden, başarılı operasyonlara hız kesmeden devam ediyor.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgeleri ile yurtiçindeki operasyon birliklerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik olarak Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekâtı sonucunda, 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir Doçka uçaksavar silah mevzii ve bir barınağın imha edildiğini açıkladı.

SON 2 GÜNDE 17 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terörle mücadele kapsamında dün ve bugün düzenlenen operasyonlarda Tunceli Pülümür'de 6 Hakkari'de 3, Ağrı'da 2, Tunceli Mazgirt'te 2 ve Kandil bölgesinde 4 olmak üzere 17 terörist etkisiz hale getirildi.