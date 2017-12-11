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TSK'dan Kuzey Irak'a operasyon

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatına 12 terörist öldürüldü.

DHA | 11.12.2017 - 20:36..
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Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor.

12 TERÖRİST EX

Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi. Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla 12 terörist etkisiz hale getirildi, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar tahrip edildi.

TOPLAM EX 29 OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine sabah saatlerinde yine hava harekatı gerçekleştirilmiş, 17 terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece gün içinde düzenlenen hava harekatlarıyla öldürülen toplam terörist sayısı 29 oldu.

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