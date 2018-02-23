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TSK'dan sivil açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri: Afrin Afrinlilerindir

AA | 23.02.2018 - 16:31..
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TSK'dan sivil açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden siviller için açıklama geldi.

Açıklamada şöyle denildi: "Zeytin Dalı Harekatı'nın maksatlarından biri de 'Afrin Afrinlilerindir' gerçeğinden hareketle dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılarak tekrar evlerine dönmelerini sağlamaktır. Ayrıca teröristlerden arındırılan yerleşim yerlerinde yaşayan halka şu ana kadar ihtiyaç duydukları gerekli tüm insani yardımlar yapılmakta ve halkın harekata olan olumlu yaklaşımı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı sevgisi açıkça görülmektedir."

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