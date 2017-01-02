taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.860
USD
3,5414
EURO
3,7080
ALTIN
131,10
PETR
56,7300

TSK'nın asker sayısı açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 203'ü general ve amiral olmak üzere 359 bin 273 askeri personelin bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 02.01.2017 - 16:26
  1. Haberler
  2. Politika

tskaskersayı

ürk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) 203'ü general ve amiral olmak üzere 359 bin 273 askeri personel bulunuyor. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, TSK'nın personel mevcuduna ilişkin bilgi verildi.

SİVİL MEMUR VE İŞÇİLERLE 398 BİN 513 PERSONEL BULUNUYOR

Buna göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde 203 general ve amiral, 26 bin 278 subay, 64 bin 999 astsubay, 47 bin 570 uzman erbaş ile 16 bin 149 sözleşmeli er ve erbaş görev yapıyor. Yükümlü personel mevcudunun 204 bin 74 olduğu üç kuvvetteki askeri personelin sayısı böylelikle 359 bin 273'e ulaşıyor.

Kuvvet komutanlıklarındakilerin yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığında görevli sivil memur ve işçilerle TSK'nın personel mevcudu 398 bin 513'e çıkıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

583
Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

1198
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

238
Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

198
Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

Terör propagandası yapan Cumhuriyet stajyeri gözaltında

417
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

141
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM