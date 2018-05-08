TSK'nın yeni silahı Boran 8 saat boyunca vuruyor

Nurettin Canikli, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda komando ve piyade birliklerinin harekat ihtiyacının karşılanması için BORAN olarak adlandırılan yerli ve milli bir silah sistemi geliştirildiğini açıkladı.

ÇOK DAHA HAFİF, ÇOK DAHA SERİ

Test atışları başarıyla gerçekleştirilen Boran ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin lojistik ve taktik manevra kabiliyeti büyük ölçüde artırılacak. Benzer sistemlere göre çok daha hafif yapısı sayesinde helikopterle harekat bölgesine rahatlıkla taşınabilen Boran’ın seri üretimine bu yıl sonu itibarıyla başlanması planlanıyor.

TSK Boran'la vuracak

17 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

105 milimetrelik obüs sisteminin yeniden geliştirilmesi sonucunda ortaya çıkan silah için eski silah sisteminin parçaları değiştirildi. 17 kilometreyi etki altına alabilen silah, 1700 kg ağırlığı ile Sikorsky S-70 helikopteriyle harici yük, Chinook CH-47 helikopteriyle de hem harici hem dahili yük olarak taşınabiliyor.

8 SAAT ARALIKSIZ ATIŞ

Klasik mevzilenme prosedürlere ihtiyaç olmadan hedefe yönelme yapabilen silah kara, hava ve denizden intikal esnasında konum ve istikamet bilgilerini güncelleyerek –32 ile +44 derece aralığında 8 saat kesintisiz atış yapabiliyor.