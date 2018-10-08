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Tsunamiden onlarca kişiyi kurtarmaya çalıştı

Endonezya'nın Sulawesi Adası’nda 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından gelen tsunami dalgaları tüyler ürpertti. Bir kişi sahile doğru hızla yaklaşan dalgalara karşı sahildekileri uyarmaya çalıştı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 14:33..
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Endonezya'da meydana gelen, 1.400'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği deprem ve ardından oluşan tsunaminin farklı görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Görüntülerde bir adam, bulunduğu binada yaklaşmakta olan tsunami dalgalarına karşı, aşağıda bulunan insanları uyardı.

Tsunamiden onlarca kişiyi kurtarmaya çalıştı

KORKU DOLU ANLAR

Hızla yaklaşmakta olan dalgalara karşı uyarıyı duyan ve dikkate alan bazı insanlar koşarak kıyıdan yüksek yerlere doğru kaçışırken bazı insanların dalgaların gelme anına kadar aşağıda kaldıkları görüldü.

İnsanları uyaran adamın haykırışı ve dalgaların kıyıyı vurması ile dökülen gözyaşları, yaşanan felaketin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tsunamiden onlarca kişiyi kurtarmaya çalıştı VİDEO


Tsunamiden onlarca kişiyi kurtarmaya çalıştı

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