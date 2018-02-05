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TTB üyelerine destek için giden CHP ve HDP'liler

Türk Tabipler Birliği'nin tutuklu bulunan 8 üyesi serbest kaldıktan sonra onlara desteğe ilk gidenler arasında CHP'li Selin Sayek Böke, HDP'li Mithat Sancar, Sibel Yiğitalp yer aldı.

Detay Haber | 05.02.2018 - 21:23..
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TTB üyelerine destek için giden CHP ve HDP'liler

Afrin’e yapılan “Zeytin Dalı Harekatı" ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle gözaltına alınan TTB Merkez Konsey üyesi 8 doktor, savcılık sorgusu için bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDILAR

Savcılık sorgularının ardından TTB Başkanı Raşit Tükel ile Konsey üyeleri Hande Arpat, Selma Güngör, Funda Obuz, Sezai Berber, Taner Gören, Yaşar Ulutaş ve Bülent Nazım Yılmaz, Ankara Adliyesindeki ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

TTB üyelerine destek için giden CHP ve HDP'liler
Fotoğraf: twitter.com/selinsayekboke

DESTEĞE İLK GİDENLER CHP VE HDP VEKİLLERİ OLDU

Türk Tabipler Birliği üyeleri serbest kaldıktan sonra onlara desteğe ilk gidenler arasında CHP'li Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Orhan Sarıbal, Ali Şeker ve HDP'li Mithat Sancar, Sibel Yiğitalp yer aldı.

TTB üyelerine destek için giden CHP ve HDP'liler
Fotoğraf: twitter.com/selinsayekboke

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