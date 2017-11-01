Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen evleniyor

İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünya evine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.

YENİ AŞKI TUBA'DAN 7 YAŞ KÜÇÜK

Konsolostukta nikah kıyacak olan ikilinin düğün kutlamasının ise Tuba Büyüküstün'ün oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' filminin yönetmeni Ferzan Özpetek'in evinde gerçekleşeceği de konuşulanlar arasında. Kendisinden 7 yaş küçük Umut Evirgen'le 2018'in ilk günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncunun nikah şahitliğini de Özpetek yapacak.