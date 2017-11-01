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Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen evleniyor

Olaylı aşklarıyla gündem yaratan Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen’in evlilik kararı aldığı iddia edildi.

01.11.2017 - 08:36
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İlk evliliğini 2011'de Onur Saylak'la Paris'te yapan Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisiyle bu yılbaşında yurt dışında nikah masasına oturacak. İkilinin dünya evine gireceği adres ise Şükran Ovalı-Caner Erkin gibi isimlerin de evlenirken tercih ettiği aşkın şehri Roma olacak.

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen evleniyor

YENİ AŞKI TUBA'DAN 7 YAŞ KÜÇÜK

Konsolostukta nikah kıyacak olan ikilinin düğün kutlamasının ise Tuba Büyüküstün'ün oynadığı 'İstanbul Kırmızısı' filminin yönetmeni Ferzan Özpetek'in evinde gerçekleşeceği de konuşulanlar arasında. Kendisinden 7 yaş küçük Umut Evirgen'le 2018'in ilk günlerinde nikah masasına oturmayı planlayan 35 yaşındaki 2 çocuk annesi oyuncunun nikah şahitliğini de Özpetek yapacak.

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