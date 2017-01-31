Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor

Son dönemde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ı boşanmaya götüren süreç, aldıkları cazip dizi teklifleriyle başladı. Çocuklarını ihmal etmemek için dizilerde dönüşümlü olarak oynayan çift, iddiaya göre aynı sezonda yayınlanacak iki diziye ‘Evet’ deyince evlilik krize girdi.

AVUKATLARINA VEKALETNAME VERDİLER

Cesur ve Güzel dizisinde başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün ile Vatanım Sensin'de rol alan Onur Saylak arasındaki ipler zamanla gerildi ve çift sorunlarını aşamayınca evliliği bitirmeye karar verdi.

Hem Büyüküstün hem de Saylak, boşanma davası için avukatlarına vekaletname verdi.

BİRBİRLERİNE DİZİ SETİNDE AŞIK OLMUŞLARDI

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, “Asi” dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, çift kısa bir birlikteliğin ardından 2011 yılında nikâh masasına oturmuştu.