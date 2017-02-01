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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak malları paylaştı

5 senelik evliliklerini anlaşmalı olarak noktalayan Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak, mal paylaşımında da anlaştı.

01.02.2017 - 10:08
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Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak malları paylaştı

Temmuz 2011'de evlenen ve ikiz kızları olan oyuncu çift Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak boşanıyor. Daha önce bir çok kez ayrılacakları yönünde haberlerle gündeme gelen İkili geçtiğimiz günlerde avukatlarına vekalet verdi.

2 MİLYON DOLARLIK DAİRE VE OTOMOBİL TUBA'YA KALDI

Rüya evlilikleri ile imrendiren çift mal paylaşımında da anlaştı. Çiftehavuzlar'da 5 yıldır oturdukları 2 milyon dolarlık daireyi ve Mercedes otomobili Tuba aldı.

ONUR SAYLAK İSE 1 MİLYON DOLARLIK DAİREYİ ALACAK

Onur Saylak ise Acıbadem'deki 1 milyon dolarlık daireyi alacak. Toprak ve Maya'nın velayeti ise Tuba Büyüküstün'de olacak.

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak malları paylaştı

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak malları paylaştı

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