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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşandı

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas'dan kötü haber geldi. Ünsal, boşandıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 12:18..
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Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas 5 yıl önce nikah masasına oturmuştu. İlişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşan çiftin evlerini ayırdıkları iddia edilmişti. Tuba Ünsal, yaptığı açıklamayla boşandıklarını söyledi.

"AİLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Haberi Instagram'dan açıklayan oyuncun şunları söyledi: "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibarıyla hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler"

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşandı

Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşandı

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