Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas boşandı

Selülit ve koltuk altı kararması için özel kür tarifleri

Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Necla Songür, klima hastalığı olarak bilinen “lejyoner hastalığı” ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Antalya’da 2008 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu felç olan, Umut ismi verilen kimsesiz genç ile ona 10 yıldır evinde bakan Gülsüm Kabadayı'nın hikayesi, LGS'de öğrencilere soru oldu.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Başbakan'la görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize yönelik bir ima olmadı" dedi.

Kılıç Darbesi-18 adı verilen, 19 ülkeden 18.000 askerin katıldığı askeri tatbikat, Polonya ve 3 Baltık ülkesinde başladı. Tatbikata bu yıl ilk kez NATO üyesi olmayan bir ülke olarak İsrail de katıldı

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen Nurettin Alakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 ORC'nin Cumhurbaşkanı seçim anketi 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50'nin üzerinde oy oranına ulaştığı görüldü.

2 Konsensus'un 24 Haziran anketi Seçimlere 19 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; AK Parti ile MHP, Meclis'te çoğunluğu elde ediyor.

3 Başbakan Yıldırım bedelliye yeşil ışık yaktı Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bedelli için görüşme yaparız" açıklamasının ardından konuyla ilgili bir yorum da Başbakan Yıldırım'dan geldi.

4 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

5 Muharrem İnce'ye ters tuttuğu Elif tablosu soruldu Hediye edilen Elif tablosunu ters tutan Muharrem İnce, telaş içinde olduğu için dikkat edemediğini söyledi.

6 Muharrem İnce yabancı büyükelçileriyle buluştu Daha önce Avrupa ülkelerinin büyükelçileriyle iftar yapan Muharrem İnce, yine yabancı büyükelçilerle bir araya geldi.