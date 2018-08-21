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Tüberküloza rastlanan kurbanlıklar imha edildi

Burdur'da tüberküloz hastalığı çıkan 3 büyükbaş hayvanın eti imha edildi.

AA | 21.08.2018 - 20:02..
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Merkeze bağlı Çatağıl köyü ile Mehmet Akif Ersoy ve Kışla mahallelerinde Kurban Bayramı'ndan önce aldıkları kurbanlık büyükbaş hayvanlarını bayramın ilk günü evlerinin önünde kesen 3 kişi, hayvanların karaciğerinde ve akciğerde kitle olduğunu görünce durumu Burdur İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

İMHA EDİLDİ

AA'nın haberine göre, veteriner hekimler tarafından yapılan incelemenin ardından tüberküloz hastalığı tespit edilen hayvanların etleri imha edildi.

Tüberküloza rastlanan kurbanlıklar imha edildi

"KESTİĞİMİZDE FARK ETTİK"

Hayvanlardan birinin sahibi veteriner hekim Şükrü Petek, yaptığı açıklamada, hayvan pazarından aldıkları kurbanlığın iç organlarını açtıklarında akciğerlerde tüberküloz hastalığını gördüklerini belirterek, "Hayvanda herhangi bir hastalık görülmüyordu, kestiğimizde fark ettik. Hayvanlara ilaç verildiğinden hastalığın teşhisi zor olabiliyor." dedi.

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