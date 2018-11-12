Tüfekle oynarken kuzenini öldürdü

Akşam saatlerinde Karayün köyünde plakası öğrenilemeyen bir araçta, kuzeni ile birlikte aynı araçta bulunan 17 yaşındaki A.Ç., elindeki av tüfeği ile oynarken bir anda ateş aldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, 24 yaşındaki Hüsnü Ç.’ye isabet etti. Kuzeni Hüsnü Ç.’yi hemen Batman Bölge Devlet Hastanesine götüren A.Ç., ardından polise teslim oldu. Hüsnü Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.