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Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında İstanbul'daki Anıtmezar'da düzenlenen programla anıldı, programa Semra Özal başta olmak üzere aile üyeleri de katıldı.

AA | 17.04.2018 - 17:06..
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Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

Topkapı'daki Anıtmezar'da gerçekleştirilen törende, Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet ve Efe ile gelinleri Elvan ve Sinem Özal, torunları Turgut, Serra ve Merve Özal ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve vatandaşlar katıldı.

TORUNLARI MEZARA ÇİÇEK KOYDU

Turgut Özal'ın öz geçmişinin okunduğu törende, Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından Cumhurbaşkanlığı çelengi konuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Bu arada, Efe Özal'ın kızı Serra Özal da elinde tuttuğu çiçekleri, dedesi Turgut Özal'ın kabrine bıraktı.

Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen törende, Kasırga ile beraberindekiler, Özal ailesine taziyelerini iletti.

Turgut Özal'ın vefatının 25. yılı GALERİ

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

"ACIM, ÖZLEMİM ARTIYOR"

Törene, tekerlekli sandalyeyle katılan merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın eşi Semra Özal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin vefatının üzerinden 25 yıl geçtiğini belirterek, "Acım, özlemim artıyor. Ne diyebilirim? Benim için çok zor. Anlatılması çok güç bir şey. Onun ne kadar değerli bir insan olduğu şimdi herkes daha iyi anladı, zaman geçtikçe." dedi.

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı VİDEO

"İNSANLAR HER GEÇEN GÜN ONU DAHA FAZLA ARIYOR"

Oğlu Ahmet Özal da ölümünün üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen Türkiye'de her gün Özal'ın yaptıkları, yapmak istediklerinin konuşulduğunu ifade ederek, "Hatırlandıkça Türkiye'nin geleceğiyle ilgili güzel planların yapılmasını sağlıyor. Allah razı olsun. İnşallah Türkiye o yolda yürümeye devam edecek. İnsanlar her geçen gün biraz daha fazla onu arıyor gibi geliyor bana." dedi.

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

"BİRLEŞTİRİCİ BİR YAPISI VARDI"

Efe Özal ise her geçen sene özleminin arttığını anlatarak, "25 yıl geçmesine rağmen hala basında, siyasette insanların dilinde düşmemesi, anılması... Demek ki çok doğru şeyler yapmış. Babamı her geçen arıyor ve özlüyorum. Çok yumuşak, uzlaştırıcı, birleştirici bir yapısı vardı. Demek şu anda buna ihtiyaç duyuluyor, bu özelliklerinden dolayı" dedi.

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

Turgut Özal vefatının 25. yılında anıldı

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