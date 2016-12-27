taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.699
USD
3,5219
EURO
3,6828
ALTIN
128,91
PETR
56,1050

Tuluyhan Uğurlu'dan Mehmet Akif Ersoy konseri

Ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde "Bir Anadolu Kahramanı Mehmet Akif Ersoy" başlıklı bir konser verdi.

Ajanslar | 27.12.2016 - 23:04
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

tuluyhan uğurlu

Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli piyano virtüözlerinden biri olan Tuluyhan Uğurlu, Sezai Karakoç Kültür Merkezi'ndeki gecede Mehmet Akif’in bestelenmiş şiirlerini seslendirdi.

Uğurlu, konserde ayrıca kendi eserlerine de yer verdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ev sahipliğini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer yaptı.

Konsere Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız ve eşi, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi ve protokol üyelerinin yanı sıra öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Uğurlu'ya çeşitli hediyeler verildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

Ahmet Hakan'dan Cübbeli'ye: Peygamber'e hakaret etme

802
Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

150
18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

18-45 yaş arasındaki Suriyeliler askere alınsın kampanyası

705
Rus Büyükelçi Karlov suikastı Samanyolu TV'de

Rus Büyükelçi Karlov suikastı Samanyolu TV'de

176
Trump çiftinden kilise ziyareti

Trump çiftinden kilise ziyareti

56
Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

Damat Kırcal'dan Sena Ağaoğlu'na 10 karatlık tektaş

230
Suriye'de rejim PYD'yi sattı

Suriye'de rejim PYD'yi sattı

271
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM