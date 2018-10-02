Tüm korkulu rüyaların sonunda: Beklenen Sevgili

Bu kitap aslında bir ayna. Kelimeler sürekli bir mektuba dönüşüyor ve aynanın ardı da böylece görünür oluyor. Selim İleri, son derece kişisel ve oldukça cesur bir metin sunuyor…

(Selim İleri)

ELİMDE VİYOLETLER / BEKLENEN SEVGİLİ

Selim İleri, okuyucusunu içli dökümlerine kader ortağı ediyor. Bunu yaparken ise, imlanın ve dilin bütün sınırlarını zorluyor. Tüm korkulu rüyalarını ise bile isteye kurguluyor.

Her şey mektuplarla aktarılıyor. Mektuplar, basımevinde musahhih, emekliliği yaklaşmış bir devlet memuru tarafından Şefkati’ye yazılıyor. Aslında belki tüm bu yazılanlar sadece bir rüyadan ibaret.

Ama o rüyalar, işte hep şunu vurguluyor: “Yazdıklarımı ne olur oku; başkalarına, beni tanımayanlara yazmam imkânsız! Kendime merhametim ağır basmasa yapmayacağım çılgınlık yok. Beni oku, nefes almam için ümitler ver!”

Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili

Selim İleri

Everest Yay.

S.: 230

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap