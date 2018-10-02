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Tüm korkulu rüyaların sonunda: Beklenen Sevgili

Türk edebiyatının ustalarından Selim İleri’den duymak, hissetmek isteyenler için enfes bir beste!

Özel İçerik | 02.10.2018 - 12:03..
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Beklenen Sevgili

Bu kitap aslında bir ayna. Kelimeler sürekli bir mektuba dönüşüyor ve aynanın ardı da böylece görünür oluyor. Selim İleri, son derece kişisel ve oldukça cesur bir metin sunuyor…

Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili - Selim İleri

(Selim İleri)

ELİMDE VİYOLETLER / BEKLENEN SEVGİLİ

Selim İleri, okuyucusunu içli dökümlerine kader ortağı ediyor. Bunu yaparken ise, imlanın ve dilin bütün sınırlarını zorluyor. Tüm korkulu rüyalarını ise bile isteye kurguluyor.

Her şey mektuplarla aktarılıyor. Mektuplar, basımevinde musahhih, emekliliği yaklaşmış bir devlet memuru tarafından Şefkati’ye yazılıyor. Aslında belki tüm bu yazılanlar sadece bir rüyadan ibaret.

Ama o rüyalar, işte hep şunu vurguluyor: “Yazdıklarımı ne olur oku; başkalarına, beni tanımayanlara yazmam imkânsız! Kendime merhametim ağır basmasa yapmayacağım çılgınlık yok. Beni oku, nefes almam için ümitler ver!”

Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili - Selim İleri

Elimde Viyoletler Beklenen Sevgili

Selim İleri

Everest Yay.

S.: 230

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Damla Karakuş

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