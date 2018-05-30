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Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

24 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalara başlayan CHP'li Tuncay Özkan, "Elimizde Kur'an, gönlümüzde imanla geliyoruz" dedi.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 00:05..
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Tuncay Özkan'dan canlı yayında Kelime-i Tevhid

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın yönettiği Ne Oluyor? programının konuğu CHP'li Tuncay Özkan, "Bir elimizde Kur'an, bir elimizde Nutuk ile geliyoruz" dedi.

Tuncay Özkan: Hepimiz inancımızla varız VİDEO

"ELİMİZDE KUR'AN'LA GELİYORUZ"

Son sözlerimi söyleyeceğim diyerek söze giren Özkan, "La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah. Hepimizin inancı kendisine. Hepimiz inancımızla varız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ve Türk insanının önünde kimsenin duramayacağını belirten Özkan, "Bizim bir elimizde Kur'an, bir elimizde Nutuk, gönlümüzde iman, aklımızda bilimle geliyoruz" şeklinde konuştu.

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