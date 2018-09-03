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Tunceli-Elazığ karayolunda kaza: 3'ü çocuk 20 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda minibüs ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 20 kişi yaralandı.

İHA | 03.09.2018 - 20:49..
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Kaza, Tunceli-Elazığ karayolu Aktuluk Mahallesi Meytan köyü mevkiinde meydana geldi.

3'Ü ÇOCUK 20 YARALI

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çay yönetimindeki 62 AAB 497 plakalı kamyonet ile arkadan gelen Mehmet Gül yönetimindeki 62 AD 963 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada 3’ü çocuk 20 kişi yaralandı.

Tunceli-Elazığ karayolunda kaza: 3'ü çocuk 20 yaralı

Tunceli-Elazığ karayolunda kaza ViDEO

Minibüsteki yaralı yolcular çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılırken, durum sağlık ve AFAD ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli-Elazığ karayolunda kaza: 3'ü çocuk 20 yaralı

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