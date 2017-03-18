Tunceli kırsalında PKK'ya büyük operasyon

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-73 operasyonu devam ediyor.

Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

SIĞINAKTA PKK BOMBASI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı, önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Ovacık'ta arazi aramasında bulunun el yapımı patlayıcı imha edildi, iki sığınak ve bir mağarada 15 kilogram amonyum nitrat, 147 kalaşnikof fişeği ile 4 şarjörü, 131 M-16 fişeği, 27 tabanca fişeği, 3 el bombası ele geçirildi. Operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şöyle denildi:

"Operasyonda, patlatılmaya hazır halde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet büyük telsiz, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet kalaşnikof şarjörü, çok sayıda fişek, bir adet termal silah dürbünü, 65 kilogram amonyum nitrat, 4 adet tüp, 2 adet el telsizi, bir adet güvenlik kamerası, bir adet polis kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. ele geçirilen malzemelerden silah ve mühimmatlar inceleme için muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."