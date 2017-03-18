taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
3,6358
EURO
3,9089
ALTIN
143,67
PETR
51,7300

Tunceli kırsalında PKK'ya büyük operasyon

Tunceli'de yürütülen ve 400 teröristin kıskaca alındığı operasyon sürüyor.

18.03.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-73 operasyonu devam ediyor.

Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

SIĞINAKTA PKK BOMBASI

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı, önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Ovacık'ta arazi aramasında bulunun el yapımı patlayıcı imha edildi, iki sığınak ve bir mağarada 15 kilogram amonyum nitrat, 147 kalaşnikof fişeği ile 4 şarjörü, 131 M-16 fişeği, 27 tabanca fişeği, 3 el bombası ele geçirildi. Operasyonda polis şapkası da bulunması dikkat çekti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valilikten yapılan açıklamada, operasyonla ilgili şöyle denildi:

"Operasyonda, patlatılmaya hazır halde yol kenarına tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, bir adet büyük telsiz, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 10 adet kalaşnikof şarjörü, çok sayıda fişek, bir adet termal silah dürbünü, 65 kilogram amonyum nitrat, 4 adet tüp, 2 adet el telsizi, bir adet güvenlik kamerası, bir adet polis kıyafeti, çok sayıda yaşamsal malzeme, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. ele geçirilen malzemelerden silah ve mühimmatlar inceleme için muhafaza altına alınmış olup, diğer malzemeler olay yerinde imha edilmiştir."

Tunceli kırsalında PKK'ya büyük operasyon

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

Trump'ın esprisi Merkel'i şaşırttı

116
Fransız bakanın eflatun çorapları

Fransız bakanın eflatun çorapları

17
THY uçuş rakamlarını açıkladı

THY uçuş rakamlarını açıkladı

49
Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'in kardeşi buluştu

45
Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına hayır diyenler var

115
Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

Aboubakar rakibine neden kafa attığını açıkladı

8
Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

Aykut Kocaman'dan sevinmedi diyenlere: Kepazelik

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM