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Tunceli merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

3 depoda yapılan aramada, FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait bin 133 yasaklı yayına el konuldu.

22.01.2017 - 03:27
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Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hezimete uğratılmasının ardından devlet içerisindeki illegal paralel devlet yapılanmasına yönelik Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Bu çerçevede Tunceli merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY örgüt mensubu 20 kişinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yakalanan 20 şahısın ikametlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bölücü terör örgütüne ait 2 yasak yayın, bir ABD doları ve FETÖ/PDY terör örgütüne ait 85 yasaklı yayın bulunarak muhafaza altına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 10 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır."

Tunceli merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

EŞYALAR DEPOLARA SAKLANMIŞ

FETÖ'ye ait 3 depo tespit edildiği aktarılan açıklamada, "3 depoda yapılan aramada, FETÖ/PDY terör örgütü ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait bin 133 yasaklı yayın ve dergi ile kapatılan okullara ait olduğu değerlendirilen ve kaçırılmak için saklanan tahmini değeri 250-300 bin lira olan çık sayıda beyaz eşya, mobilya, okul malzemesi ve muhtelif eşyalara el konulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, FETÖ/PDY ile bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

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