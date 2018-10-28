Tunceli şehidimizin 6 aylık oğlu vardı

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara ara yok.

Son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecek operasyonlar, PKK'lı teröristlerin yuvalandığı dağlarda devam ederken; Mehmetçik, kötü hava şartlarına karşı da büyük bir mücadele veriyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 askerimiz donarak şehit düştü.

6 AYLIK BEBEK YETİM KALDI

Şehitlerimizden Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen'in 6 aylık bebeği vardı.

6 aylık Yağız Efe, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törende her şeyden habersiz bir şekilde etrafı izledi.