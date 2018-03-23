Tunceli’de 10 sığınak ile 3 EYP imha edildi

Tunceli Valiliği, Pülümür kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığını bildirdi.

10 SIĞINAK, 3 EYP İMHA EDİLDİ

Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz kırsalında yapılan operasyonda 10 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 3 adet basma düzenekli EYP, 1 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet jeneratör, 1 adet sırt çantası, 50 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram çivi, 3 adet boş küçük tüp, 2 adet boş büyük tüp, 2 adet pil bloğu, 20 metre elektrik kablosu, 20 metre su borusu, 1 adet tablet, 2 çift mekap ayakkabı, 1 adet 50 litrelik kazan, çok miktarda mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 3 adet EYP düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

