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Tunceli'de 10 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 11.08.2018 - 19:29..
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İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’deki operasyonlarda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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