Tunceli'de 10 terörist öldürüldü

7Ronaldo: Juventus taraftarı beni etkiledi
Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İtalyan ekibine Şampiyonlar Ligi'nde attığı röveşata golünden sonra taraftarların kendini alkışlamasından etkilendiğini söyledi.
1Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü
Trabzonspor, kulüpten 9 milyon 815 bin lira tazminat almaya hak kazanan Aykut Demir hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, Demir'in tazminatını faiziyle birlikte talep ettiğini belirtti.
3Trump'ın kararı 13 Ağustos'ta geçerli olacak
ABD hükümeti, Trump'ın kriz çıkartan hukuk dışı kararı hakkında açıklama yaptı. Saray, çelik üzerindeki gümrük tarifesi oranını iki katına çıkartma kararının 13 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurdu