Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

1 Dünyanın en soğuk köyü Sibirya'da Oymyakon köyü, gün içinde eksi 67'ye kadar düşen hava sıcaklıklarıyla dünyanın en soğuk yerleşim yeri.

2 HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweet'lerine birçok kesim tepki gösterirken HDP'li vekil Kaftancıoğlu'na çirkin bir saldırı yapıldığını söyledi.

3 Cumhurbaşkanı NATO Genel Sekteteri'yle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde: "Ulusal güvenliğimiz için her türlü tedbiri alırız." dedi.

4 Konya'da FETÖ operasyonu: 5 askere gözaltı Konya'da FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan askerlerin ifadeleri doğrultusunda 5 asker daha gözaltına alındı.

5 Tırı ustaca park eden kadın şoför Kadınlar her alanda olduğu gibi tır sürerken de erkeklere meydan okuyorlar.

6 Emniyet güçleri uyuşturucu tacirlerine darbe vurdu Yılın ilk iki haftasında, ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında piyasa değeri 78 milyon 747 bin 846 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi.