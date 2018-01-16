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Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli'de güvenlik güçleri, düzenledikleri operasyonda 26 teneke amonyum nitrat, 1 adet el yapımı patlayıcı, 1 adet kalaşnikof ve çok sayıda malzeme buldu.

İHA | 16.01.2018 - 18:47..
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Tunceli Valiliği, Pülümür yolunda İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından arama tarama faaliyeti yapıldığını bildirdi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Valilik açıklamasında, "İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli Pülümür karayolu üzerinde icra edilen arama tarama faaliyeti kapsamında, karayoluna yakın kırsal alanda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, 1 adet basma düzenekli EYP, 26 teneke amonyum nitrat, 16 adet pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 1 çift mekap ayakkabı, 400 metre kablo, 2 adet balyoz, 1 adet testere ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir"denildi.

Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi



Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi



Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

Tunceli’de 26 teneke amonyum nitrat ele geçirildi

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