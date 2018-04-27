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Tunceli'de 3 terörist daha öldürüldü

Tunceli'nin Aliboğazı kırsalındaki hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı 6'ya ulaştı.

AA | 27.04.2018 - 16:56..
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tunceli

TUNCELİ'DE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı bölgesi kırsalında 23 Nisan'da Tunceli MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde başlatılan operasyon sürüyor.

3 KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Hava destekli yürütülen ve ilk etapta 3 kadın teröristin ölü, bir kadın örgüt mensubunun da ağır yaralı ele geçirildiği operasyonun devamında bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.

3 TERÖRİSTİN DAHA CESEDİ BULUNDU

Bu çalışmalar sonucu, hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirtilen 3 erkek teröristin daha cesedi bulundu. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya ulaştı.

Operasyonda, bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 9 sığınak ve içerisinde tuzaklanan 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirilmişti.

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