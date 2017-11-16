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Tunceli'de 30 yer 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de terör operasyonları kapsamında 30 ayrı bölgenin 1 Aralık'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

16.11.2017 - 13:25
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Tunceli'de 30 yer 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Bu kapsamda kentteki bazı alanların "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği duyurulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

OPERASYON YAPILACAK

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri sınırlarındaki 30 ayrı bölge 17 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

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