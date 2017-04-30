Tunceli'de 31 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan ve koordinat bilgileri verilen Tunceli Merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1-15 Mayıs tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

"ÇALIŞMALAR AZİMLE DEVAM EDİYOR"

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, Mülki Amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı belirtilerek, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.