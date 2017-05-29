Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi

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Üçüncü havalimanında 1453 kamyon ile fethe özel tören

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Kastamonu Üniversitesi güneş otomobili yaptı

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Orucu uzun mu tutuyoruz tartışması

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ABD'li bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deney sırasında, kelliğe çözüm bulunacak yeni bilgilere ulaştı.

Filistin'de bir yargıç, Ramazan'da insanların açlık ve sigarasızlık nedeniyle acele karar verebileceklerini söyleyerek, boşanmayı yasakladı.

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu. Parti sözcülüğüne Mahir Ünal getirildi.

AK Parti'nin yeni MYK'sı belli oldu

1 CHP'li vekil Biçer: Askere çiğ et yedirmişler Manisa’da 1’inci Piyade Eğitim Tugayı’ ve Kırkağaç’taki komando alayında askerlerin zehirlenmesiyle ilgili CHP'li vekil açıklama yaptı

2 300 milyon yıl önce Türkiye'nin Dünya'daki yeri Dünya'nın 300 milyon yıl önceki halinin resmedildiği haritada Türkiye'nin bir okyanus ülkesi olduğu görülüyor.

3 Her Ramazan yaşanan orucu uzun mu tutuyoruz tartışması Ramazan'ın gelmesiyle birlikte uzun süre oruç tutuyoruz tartışmaları başladı. Sacit Özdemir ve Abdülaziz Bayındır iki farklı açıklama yaptı.

4 HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor Terör örgütü PKK'yla ilişkilerinin açığa çıkmasından sonra Türkiye'ye dönmeyen 2 HDP'li firarinin milletvekillikleri düşürülecek.

5 The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor İngiliz The Times gazetesi muhabiri, Türkiye'deki hava durumunun konuşulması ve haberleştirilmesiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya attı.

6 Sınırda yakalanan teröristin son hali Jandarma Özel Harekat, sıcak takip sonucu sınırdan Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 teröristi etkisiz hale getirdi.