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Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi

Tunceli'nin Nazımiye karayoluna teröristlerce tuzaklanan 500 kiloluk patlayıcı kontrollü şekilde patlatıldı.

29.05.2017 - 16:43
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İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde Nazımiye-Tunceli karayolunun 10'uncu kilometresinde Tanrıverdi Mahallesi bölgesinde karayolu üzerindeki menfez içerisine yerleştirilmiş 10 adet 12 kiloluk mutfak tüpü içerisinde toplamda 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 200 metre kablo bağlı patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildiği belirtildi.

500 KİLOLUK PATLAYICI PATLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, tespit edilen bölgeye Patlayıcı Madde İmha Timleri sevk edildiği ve yolun trafiğe kapatıldığı belirtilerek, "Yapılan inceleme işlemine müteakip ele geçirilen el yapamı patlayıcı düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. Kullanılamaz hale gelen yolda gerekli çalışmalar yapılmasına müteakip yol trafiğe açılmıştır"denildi.

Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi VİDEO

Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi

Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi

Tunceli'de 500 kiloluk EYP imha edildi

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