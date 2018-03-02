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Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten TSK, yurt içinde de teröristlere geçit vermiyor.

İHA | 02.03.2018 - 21:06..
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Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ovacık kırsalında düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı sığınak ve toprağa gömülü plastik tank içinde 2 adet Kaleşnikof, 3 roket mermisi, 50 kilogram amonyum nitrat, sis ve el bombaları, EYP malzemesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Ovacık ilçemiz kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyon kapsamında, kaya diplerine gizlenmiş vaziyette 1 adet sığınak ve 1 adet toprağa gömülü plastik tank içerisinde 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 60 adet Kaleşnikof mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet sis bombası, 11 adet el bombası, 19 adet küçük tüp, 10 top EYP kablosu, 5 adet pil bloğu, 3 tonluk su tankı, 3 bin metre kablo 400 metre anti kron kamera kablosu, 2 bin adet şarjör kütüklüğü, 1 adet sırt çantası, 1 adet şemsiye, 1 adet güneş paneli, 1 adet çadır, 42 çift mekap ayakkabı, 1 adet terörist kıyafeti, 1 adet pusula, 1 top kumaş, 50 kilogram amonyum nitrat, 1 adet EYP düzeneği, 7 adet bidon, 100 kilogram demir parçaları, 1 adet su botu, 2 adet bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet yazıcı, 1 adet silah dürbün şarj aleti, 9 adet uyku tulumu, 1 adet askeri kamuflaj, 20 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 130 kilogram makarna, 25 kutu çikolata, çok miktarda tıbbi, kırtasiye ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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