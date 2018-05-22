Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali

1 Kenan Sofuoğlu, AK Parti binasına Lamborghini'yle geldi Sakarya'da AK Parti'den milletvekili adayı olan Eski Dünya Şampiyonu Motosikletçi Kenan Sofuoğlu partisindeki toplantıya Lamborghini marka otomobiliyle geldi.

2 Adana Film Festivali için başvurular başladı Adana'da 22-30 Eylül'de düzenlenecek 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde yapılacak yarışmalara başvurular başladı.

3 Önce dişleriniz sonra vücut sağlığınız gidebilir Anoreksia Nevrosa ve Blumia gibi yeme bozuklukları, kişilerin psikoloji ve fizyolojilerini derinden etkileyen, doğru ve zamanında müdahale edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir.

4 Veliler yeni okul istedi Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yıkılan Küpçüler İlkokulu’nun enkazında toplanan veliler, çocukların 2 kilometre uzaklıktaki okula gittiklerini, yıkılan okulun yerine yeni okul yapılmasını istedi.

5 Bodrum'a sezonun ilk yolcu gemisi geldi Bodrum'a sezonun ilk seferini, Malta bayraklı 'Marella Discovery 2' adlı yolcu gemisi yaptı. 1834 yolcu ve 744 personelle ilk kez Bodrum'a gelen gemi, esnafın yüzünü güldürdü.

6 Erzurum’da 39 bin 67 paket kaçak sigara ele geçirildi Erzurum’da piyasa değeri yaklaşık 242 bin 403 TL olan 39 bin 67 paket kaçak sigara ve 684 adet elektronik sigara ele geçirilirken 7 şüpheli yakalandı.