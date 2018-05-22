Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali

Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi içindeki sık ormanlık ve sarp arazide eylem hazırlığı yapan teröristler istihbarat birimlerince tespit edildi.
F-16 VURDU
Bölgenin sık ormanlık ve sarp arazi olması nedeniyle PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölge önce 2 adet F-16 savaş uçağı ile bombalandı.
JÖH OPERASYON YAPTI
Hava harekatının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, ormanlık alanda operasyon başlattı.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyon kapsamında savaş uçaklarının bombaladığı bölgede 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğü tespit edilirken, bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.