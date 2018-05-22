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Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali

Tunceli’de yapılan hava destekli operasyonda 8 terörist öldürüldü. 3 gün önce de Ovacık kırsalında 2’si gri listede yer alan 5 terörist öldürülmüştü.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 12:41..
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Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali

Tunceli'nin Kutuderesi Vadisi içindeki sık ormanlık ve sarp arazide eylem hazırlığı yapan teröristler istihbarat birimlerince tespit edildi.

F-16 VURDU

Bölgenin sık ormanlık ve sarp arazi olması nedeniyle PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölge önce 2 adet F-16 savaş uçağı ile bombalandı.

JÖH OPERASYON YAPTI

Hava harekatının ardından bölgeye sevk edilen Jandarma Özel Harekat timleri, ormanlık alanda operasyon başlattı.

8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyon kapsamında savaş uçaklarının bombaladığı bölgede 8 PKK'lı teröristin öldürüldüğü tespit edilirken, bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenildi.

Tunceli'de eylem hazırlığı yapan teröristlerin son hali

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