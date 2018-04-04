Tunceli’de EYP infilak etti: 1 asker yaralı

Tunceli’nin Çemişgezek-Hozat ilçesi kırsalı Aliboğazı bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik İl Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından operasyon başlatıldı.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Operasyonda askerlerin geçişi sırasında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralı uzman çavuş helikopterle operasyon bölgesinden alınarak Elazığ’a getirildi.
Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı asker tedavi altına alındı.
Bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.