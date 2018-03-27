Tunceli'de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’nin Pülümür ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülen terörist sayısı 7 oldu.

Öteyandan sabah saatlerinde kapanan Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da ulaşıma açıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada,"27. 03. 2018 tarihinde Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda 7 PKK’lı terörist silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca Teröristlerce girilen sıcak temas nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunceli-Pülümür yolu ulaşıma açılmıştır." denildi.

Valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.