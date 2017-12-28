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Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

Tunceli'de terörist avına çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, 23 depo, sığınak ve mağarayı imha etti.

İHA | 28.12.2017 - 03:43..
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Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında PKK'nın sığınaklarına baskın düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 23 depo, sığınak ve mağara imha edildi.

Teröristlerin konuşlandığı yerlerde bulunan, patlayıcı düzenekler, çok miktarda kışlık erzak ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi VİDEO

VALİLİK MÜHİMMATLARI AÇIKLADI

Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon hakkında açıklama yapan Tunceli Valiliği, ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerinin listesini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada; "9 adet sığınak, 12 adet depo ve 2 adet mağara içerisinde 4 adet EYP düzeneği, 12 kilogram amonyum nitrat, 1 adet el bombası mandalı, 186 adet büyük pil, 16 adet büyük tüp, 17 adet küçük tüp, 3 takım kar elbisesi, 160 metre kablo, 25 adet mekap ayakkabı, 4 çift spor ayakkabı, 20 çift ayakkabı, 1 top kumaş, 1 adet dürbün, 1 adet ocak, 1adet örgüt kıyafeti, 2 adet güneş enerjisi paneli, 3 adet sırt çantası, 2 adet batarya, 1 adet gaz lambası, 1 adet akü, 3 adet el çantası, 3 adet eski örgüt kıyafeti, 6 adet battaniye, 1 adet şemsiye, çok miktarda örgütsel doküman, kitap ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

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