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Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçti

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda, 3 sığınağa saklanan çeşitli malzeme ele geçirildiği bildirildi.

AA | 28.01.2018 - 22:03..
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, kent genelinde teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda, tespit edilen 3 sığınaktaki aramalarda, teröristlere ait 3 piknik tüpü, M-16 piyade tüfeği dipçiği, 4 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 750 metre kablo, 9 pil bloku, bin büyük pil, 10 metre naylon, bin fermuar, 10 kilogram tütün, 300 paket konserve, 25 litre sıvı yağ, 2 kilogram çay, 10 kilogram tuz ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçti

Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçti

Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçti

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