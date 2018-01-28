Tunceli'de PKK'nın 3 sığınağı ele geçti

İl Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, kent genelinde teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Nazımiye ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇENLER

Operasyonda, tespit edilen 3 sığınaktaki aramalarda, teröristlere ait 3 piknik tüpü, M-16 piyade tüfeği dipçiği, 4 çift ayakkabı, 2 sırt çantası, 4 uyku tulumu, 750 metre kablo, 9 pil bloku, bin büyük pil, 10 metre naylon, bin fermuar, 10 kilogram tütün, 300 paket konserve, 25 litre sıvı yağ, 2 kilogram çay, 10 kilogram tuz ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Kent genelinde teröristlere yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.