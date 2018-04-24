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Tunceli'de PKK'ya nefes yok

Girilmez denilen bölgelerde teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, yaz aylarının gelmesiyle operasyonlarını hızlandırdı.

İHA | 24.04.2018 - 07:18..
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Tunceli'de PKK'ya nefes yok

Terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara ara vermeyen Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli'de örgüte ağır darbeler vurdu.

"Girilmez" denilen bölgelere girerek örgütün sözde üst düzey temsilcilerini tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, bölgede güvenliği sağladı.

3 TERÖRİST DAHA EX

Son operasyonda 3 teröristi daha etkisiz hale getiren Türk askerini, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ziyaret etti.

Tunceli'de PKK'ya nefes yok

Tunceli'de PKK'ya nefes yok VİDEO

ÇAYLAR DEMLENDİ

Valiyle birlikte çay içen askerler, güvenliği sağlanan bölgede güzel havanın  tadını çıkardı.

2018 yılından bugüne kadar Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) desteğiyle Tunceli’de komando, jandarma ve polis özel harekat timleri tarafından çok sayıda operasyon gerçekleştirildi.

Tunceli'de PKK'ya nefes yok

TUNCELİ'DE OPERASYONLARIN BİLANÇOSU

İnsansız hava araçları ve helikopterlerin havadan destek verdiği operasyonlarda “kırmızı” listede aranan ve 9 güvenlik görevlisi ile 1 öğretmeni şehit eden sözde Erzurum saha sorumlusu "Panzer Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, "turuncu" listede yer alan terör örgütü PKK’nın sözde Nazımiye gücü sorumlusu "Mahir" kod adlı Cihan Kıt, gri listede yer alan sözde Pülümür sorumlusu “Delila” kod adlı Zeynep Miran, “Baran” kod adlı Haydar Gül, “Soro Amed” kod adlı Mehmet Reber Çetin, “Harun Munzur” kod adlı Maşallah Malazgirt’in de aralarında bulunduğu 20 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Tunceli'de PKK'ya nefes yok

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