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Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı

Erzincan karayolunu kesen teröristler, yoldan geçen araçları durdurup örgüt propagandası yaptıktan sonra kömür yüklü bir TIR'ı yakıp kaçtı.

23.06.2017 - 02:47
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Olay, dün saat 19.00 sıralarında Tunceli- Erzincan karayolunu 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Yolu kesen 3’ü erkek, 2’si kadın PKK’lı 5 terörist, araçları silah zoruyla durdurup, sürücülere ve yolculara örgüt propagandası yaptı. Bu sırada teröristleri fark eden içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, aracı geldiği yöne çevirip kaçtı.

Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı

Teröristler, kaçan otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Teröristler daha sonra kömür yüklü bir TIR’ı ateşe verip ormanlık alana kaçtı.

Tunceli'de teröristler yol kesip TIR yaktı

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Özel Harekat timleri ile kobra helikopterler sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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