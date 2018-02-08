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Tunceli'de teröristlerin gizlediği mühimmat bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve yurt dışında düzenlediği terör operasyonlarıyla teröristlere geçit vermiyor.

DHA | 08.02.2018 - 22:07..
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Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristler tarafından doğal yarık içerisine gizlenmiş 50 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

MÜHİMMAT VE YAŞAM MALZEMELERİ YAPILDI

Nazımiye ilçesi kırsalında ele geçirilen malzemeler ile ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen arama/tarama faaliyeti kapsamında, iki ayrı bölgede kaya altına ve doğal yarık içerisine gizlenmiş; 1 adet tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör, 6 adet fişek, 1 adet silah üstü dürbün, 50 metre elektrik kablosu, 50 kilogram alüminyum tozu, 14 kilogram boya, 30 çift eldiven, 10 adet elek, 1 adet makine öğütücü mikser (patlayıcı yapımında kullanılan), 100 metre naylon, 1 adet pense, 1 adet İngiliz anahtarı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

Tunceli'de teröristlerin gizlediği mühimmat bulundu

Tunceli'de teröristlerin gizlediği mühimmat bulundu

Tunceli'de teröristlerin gizlediği mühimmat bulundu

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