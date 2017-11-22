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Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

Tunceli-Pülümür karayolunda tespit edilen 50 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş uzaktan kumandalı EYP imha edildi.

22.11.2017 - 20:52
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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azimle sürdürülüyor.

EYP DÜZENEĞİ BULUNDU

Tunceli-Pülümür karayolu Uzuntarla köyü yakınlarında operasyon yapıldığı ifade edilen valilik açıklamasında bu sırada uzaktan kumandalı, patlatılmaya hazır 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış ve alüminyum tozu ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, patlayıcının bulunduğu yerde imha edildiği ifade edildi.

Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

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