Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

İsviçre'nin Albinen Köyü'nde nüfus hızla azalıyor. Belediye ekipleri ise nüfusu artırmak için köye yerleşenlere 70 bin dolar verecek.

Milli Savunma Bakanı Canikli, bedelli askerlik konusunda "gündemimizde değil" açıklaması yaptı.

1 Canlı yayında ayetlere hikaye dedin tartışması Sunucu Cansu Canan Özgen, canlı yayında konukları arasında çıkan tartışmayı sakinleştirmek için elinden geleni yaptı.

2 BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi Birleşik Arap Emirlikleri'nde general olan Abdullah al Hashmi, ülkesi ve İsrail'in 'kardeş' ABD'nin ise 'abi' ülke olduğunu söyledi.

3 Eski kaymakam Kadir Güntepe hakim karşısına çıktı Güntepe'nin savunmasında FETÖ ile alakasının olmadığını savunması üzerine, mahkeme başkanı ByLock'ta yapılan görüşmeleri hatırlattı.

4 Tutuklu Suudi prensler İsrail'i ihya edecek Suudi Arabistan'ın tutuklananlardan alınacak olan özgür kalma bedelinin İsrail ile kurulacak olan NEOM kentine harcanacağı ortaya çıktı.

5 ABD'ye Türkiye soruldu: Siyasi ilişkiler evlilik gibidir ABD sözcüsü, Türkiye ile ilişkilerin ne zaman düzeleceği sorusuna, siyasi ilişkileri evliliğe benzeterek yanıt verdi.

6 Şehit Binbaşı'nın eşi: Herkesi dikkatli olun diye uyardı 2015'te Muş'ta şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Funda Kulaksız, "Telefonunda katilin fotoğrafı vardı" ifadelerini kullandı.