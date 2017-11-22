Tunceli'deki operasyondan ele geçirilenler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. Teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azimle sürdürülüyor.
EYP DÜZENEĞİ BULUNDU
Tunceli-Pülümür karayolu Uzuntarla köyü yakınlarında operasyon yapıldığı ifade edilen valilik açıklamasında bu sırada uzaktan kumandalı, patlatılmaya hazır 50 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış ve alüminyum tozu ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı düzeneği bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, patlayıcının bulunduğu yerde imha edildiği ifade edildi.