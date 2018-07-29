Tunceli'nin değişen yüzü

Önceden terör eylemleriyle anılan şehirler, İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyumlarla bambaşka bir çehreye büründü.

Bakan Süleyman Soylu, Twitter hesabından Tunceli Munzur Çayı'ndan, şehrin içinden fotoğraflar paylaştı.

MUNZUR ÇAYI'NDA JET SKİ

Soylu, Munzur Çayı'ndan paylaştığı fotoğraflara; "Tunceli... Gençlerimiz yuvalarını Munzur Çayı'nın ferahlığında teknede kuruyor. Vatandaşlarımız deniz kumundan yapılan plajda jet ski, gondol ve sürat motoru ile keyif sürüyor." notunu düştü.

ŞEHRİN İÇİNDEKİ AYDINLATMALAR

Süleyman Soylu, şehrin içinden çekilen fotoğrafları ise; "Yapımı yeni tamamlanan, Tunceli şehir merkezinde 9 kilometre uzunluğunda lale motifli şehir geçişi." diyerek paylaştı.

ÇAY KEYFİ SOKAĞI'NIN YENİ HALİ

Çay Keyfi Sokağı'nın önceki ve şimdiki halini de paylaşan İçişleri Bakanı; "Virane bir halde olan Çay Keyfi Sokağı'nın önceki ve şuanki hali. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum." ifadelerine yer verdi.