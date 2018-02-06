taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.853
USD
3,7849
EURO
4,6843
ALTIN
163,50
PETR
66,9500

Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Tunceli'nin adı sayısız terör örgütüyle anılırken, sadece Fetullahçı Terör Örgütü yuvalanmak için Tunceli'de sempatizan bulamadı.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Gündem
Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Bugüne kadar FETÖ soruşturmalarında vatandaşı gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan tek ilin Tunceli olduğunu söyleyenler var.

Evet, arşivler tarandığında bu net bir şekilde görülüyor.

Fakat aynı arşivlere bakıldığında, şehrin o kadar da şanslı olmadığı anlaşılıyor.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖZDESİ

Zira, Türkiye'deki tüm "sol terör örgütleri" şehri mesken tutmuş durumda.

LİSTE UZADIKÇA UZUYOR

Bu örgütler arasında bilinenlerin bazıları şöyle:

DHKP-C
TKP/ML
TİKKO 
PKK
TAK 
MLSPB
MKP
THKO
DEV-KAR
MLKP
HKO
HTKP

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CNN Türk yayınında dönek kavgası

CNN Türk yayınında dönek kavgası

40
Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

Cenk Tosun: Bocalıyorum ama pes etmeyeceğim

28
Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

Gökçe Bahadır makyajsız görüntülendi

35
Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

185
Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

Maldivler'de olağanüstü hal ilan edildi

31
Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

Rafet El Roman: Kızlarım bana ilham veriyor

9
İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

İsmail Küçükkaya: CHP'de 5 kişinin dediği oluyor

40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM