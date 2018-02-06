Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Bugüne kadar FETÖ soruşturmalarında vatandaşı gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan tek ilin Tunceli olduğunu söyleyenler var.

Evet, arşivler tarandığında bu net bir şekilde görülüyor.

Fakat aynı arşivlere bakıldığında, şehrin o kadar da şanslı olmadığı anlaşılıyor.

SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖZDESİ

Zira, Türkiye'deki tüm "sol terör örgütleri" şehri mesken tutmuş durumda.

LİSTE UZADIKÇA UZUYOR

Bu örgütler arasında bilinenlerin bazıları şöyle:

DHKP-C

TKP/ML

TİKKO

PKK

TAK

MLSPB

MKP

THKO

DEV-KAR

MLKP

HKO

HTKP

