Tunceli'ye FETÖ giremediyse kim girdi

Bugüne kadar FETÖ soruşturmalarında vatandaşı gözaltına alınmayan ya da tutuklanmayan tek ilin Tunceli olduğunu söyleyenler var.
Evet, arşivler tarandığında bu net bir şekilde görülüyor.
Fakat aynı arşivlere bakıldığında, şehrin o kadar da şanslı olmadığı anlaşılıyor.
SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN GÖZDESİ
Zira, Türkiye'deki tüm "sol terör örgütleri" şehri mesken tutmuş durumda.
LİSTE UZADIKÇA UZUYOR
Bu örgütler arasında bilinenlerin bazıları şöyle:
DHKP-C
TKP/ML
TİKKO
PKK
TAK
MLSPB
MKP
THKO
DEV-KAR
MLKP
HKO
HTKP