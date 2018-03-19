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Tünektepe Projesi yeniden ihale ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tünektepe Projesi’ni 22 Mart Perşembe günü ikinci kez ihaleye çıkarıyor.

İHA | 19.03.2018 - 12:32..
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in “Kartpostalları süsleyecek bir dünya projesi” olarak tanımladığı Tünektepe Projesi’nin şubat ayında yapılan ilk ihalesi, öngörülemeyen bazı hususlar nedeniyle iptal edilmişti.

Antalya’nın yeni simgelerinden biri olacak, marka değerini artıracak Tünektepe Projesi, 22 Mart Perşembe günü saat 15.00’de 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yeniden ihale edilecek.

Tünektepe Projesi yeniden ihale ediliyor

Tünektepe Turizm Tesisi Yapımı ve İşletilmesi ihalesinde, artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl işletme hakkı bedeli) 1 Milyon 660 bin TL + KDV olarak belirlendi. Projenin tahmini toplam yatırım maliyet bedeli ise 35 milyon 746 bin 422 TL.

29 YIL SÜREYLE İŞLETECEK

İhaleyi kazanan yüklenici firma onaylı projesinde öngörülen yapı ve tesislerin inşaatı ile alan düzenlemelerini yaparak yapım-inşaat süresi de dahil olmak üzere 29 yıl süreyle işletecek. İhale; teleferik alt, üst istasyon yeri işletilmesi, sahilde 6 metrekare büfe, 24 metrekare gölgelik ve bin metrekare şezlong alanının işletilmesi ve süre sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devredilmesini de kapsıyor.

Tünektepe Projesi yeniden ihale ediliyor

SİMGESEL TESİS

Antalya’nın 50 yıllık hayali olan teleferik hattının hizmete girmesiyle başlayan Tünektepe Projesi ile 30 odalı bir turistik tesis, seyir terasları ile cazibe merkezi ve yaşam alanı projesi hayat bulacak. Burası halkın da günü birlik ulaşabileceği, istifade edebileceği bir tesis olarak hizmet verecek. Projede 3 Akdeniz fokunun arasında bir tane devasa turuncu küre yer alacak. Gece görüntüsü ise Antalya’ya ayrı bir görsellik getirecek.

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