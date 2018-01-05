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Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları'na ait seferleri durdurulmasına yol açan Birleşik Arap Emirlikleri ile Tunus arasındaki kriz sona erdi.

AA | 05.01.2018 - 01:09..
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Tunus Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasında Tunuslu kadınların Emirates Havayolları şirketine ait uçuşlara alınmaması nedeniyle ortaya çıkan ve BAE'li şirketin Tunus'a uçuşlarını durdurduğu krizin aşıldığı, şirketin Tunus'a uçuşlarına devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Tunus'un söz konusu kararı, BAE ile çeşitli seviyelerde kurulan iletişim, BAE'li şirketin uluslararası kanunlar ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Tunuslu kadınlara ilişkin uyguladığı vize yasaklarını kaldırması çerçevesinde aldığı belirtildi.

Tunus-BAE arasındaki uçuş krizi sona erdi

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan ve ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan yazılı açıklamada da uçuşların durdurulmasından önce uygulanan ve "güvenlikle ilgili yoğun temas ve Tunus tarafından alınan bilgilerle" ilgili prosedürün yeniden uygulanmaya başlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, Tunus yönetiminin BAE havayolu şirketinin taşıdığı endişeyi ortadan kaldıracak bilgi paylaşımında bulunma konusunda gösterdiği hassasiyetin takdir edildiği kaydedildi.

KRİZ 2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI

Tunus'ta, 22 Aralık 2017'de, yerel basında, Emirates Havayolları ile yolculuk edecek Tunuslu kadınların uçağa alınmadığı iddiaları yer almıştı.

Bu çerçevede, BAE'ye ait havayolu şirketi, haberlerin ardından yaptığı açıklamada, Tunuslu kadın yolcuların vizelerine kısıtlama getirildiğini bildirdi. Tunus resmi haber ajansı TAP, BAE'nin Tunus Büyükelçisi Salim İsa el-Kattam Zeabi'nin cuma günü Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, büyükelçinin "sınırlamanın geçici ve güvenlik işlemleri ile ilgili olduğu ve kaldırıldığı" yönündeki sözleri paylaşıldı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş da Tunuslu kadın yolcuların Dubai uçuşlarına alınmama kararının "güvenlik istihbaratı" gerekçesiyle olduğunu söyledi.

"UYGULAMA DEVAM EDECEK" DENİLDİ

Tunus Ulaştırma Bakanlığı, söz konusu uygulamanın ardından BAE'ye ait Emirates Havayolları'nın tüm seferlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi de "Tunus'un Emirates Havayolları şirketi hakkında aldığı uçuşları durdurma kararı, Tunuslu kadın yolcular hakkındaki uygulama uluslararası anlaşmalar ve yükümlülükler çerçevesinde düzelene kadar devam edecektir." açıklamasında bulundu.

BAE, geçen şubat ayında Tunuslulara 2015 yılından itibaren güvenlik gerekçesiyle uyguladığı vize sınırlamasını kaldırdığını açıklamıştı.

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