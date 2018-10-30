Tunus: Terör devlete ve iktidara yöneliyor

Tunus Cumhurbaşkanı, söz konusu saldırının ardında yatan nedenlerin bilinmesi gerektiğini belirtti.

"TERÖR BAŞKENTTE HALA VAR"

Başkentin en işlek caddelerinden Habib Burgiba'da bir kadının üzerindeki bombayı patlatarak gerçekleştirdiği intihar saldırısının ardından konuşan Sibsi, "Terör, devlete ve iktidara yöneliyor, devletin prestijini hedef alıyor. Bunun bedelini de her zaman güvenlik güçleri ödüyor." dedi.

"Şehirlerde terörü kontrol altına aldığımızı zannetmiştik ama bu olay bize bunun böyle olmadığını ve terörün hala Başkentin merkezinde var olduğunu gösterdi." ifadesini kullanan Sibsi, söz konusu saldırının, ülkenin siyasi olarak zor bir süreçten geçtiği dönemde meydana geldiğine işaret etti.