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Tunus'ta canlı bomba saldırısı

Tunus'un başkentindeki en işlek caddelerden birinde bir kadın üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdi.

AA | 29.10.2018 - 17:47..
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tunus

Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan es-Zeak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde polis ekibini hedef alan 30'lu yaşlardaki bir kadının üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

9 YARALI VAR

Olayda söz konusu kadının öldüğünü, 8 polis ile bir sivilin yaralandığını aktaran Zeak, yaralıların durumu ve olaya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Habib Burgiba Caddesi'nde bugünkü olayın yaşandığı yere çok yakın bir noktada 24 Kasım 2015'te de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bir intihar saldırısı düzenlemiş, saldırıda 12 polis hayatını kaybetmişti.

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